Полиция задержала возле заправки размахивающего ножом мужчину

Полицейский патруль задержал размахивающего ножом человека и выяснили, что возле заправки между двумя знакомыми мужчинами возникла ссоры, в ходе которой 30-летний ударил 48-летнего, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Человек с ножом угрожал нанести увечья как себе, так и знакомому.