Полиция задержала возле заправки размахивающего ножом мужчину

Вчера, 22 апреля, около 19.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту возле заправки на улице Эра ссорятся два пьяных мужчины, один из которых размахивает ножом.
Полицейский патруль задержал размахивающего ножом человека и выяснили, что возле заправки между двумя знакомыми мужчинами возникла ссоры, в ходе которой 30-летний ударил 48-летнего, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Человек с ножом угрожал нанести увечья как себе, так и знакомому.
Пострадавший для оказания первой помощи обратился в травмпункт. Размахивавший ножом был сначала доставлен трезветь в арестный дом. Полиция начала уголовное производство.