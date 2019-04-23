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Полиция задержала возле заправки размахивающего ножом мужчину

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TH /

Вчера, 22 апреля, около 19.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту возле заправки на улице Эра ссорятся два пьяных мужчины, один из которых размахивает ножом.

Полицейский патруль задержал размахивающего ножом человека и выяснили, что возле заправки между двумя знакомыми мужчинами возникла ссоры, в ходе которой 30-летний ударил 48-летнего, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Человек с ножом угрожал нанести увечья как себе, так и знакомому.

Пострадавший для оказания первой помощи обратился в травмпункт. Размахивавший ножом был сначала доставлен трезветь в арестный дом. Полиция начала уголовное производство.

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