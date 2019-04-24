Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые приехал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Его бронепоезд приближается к Владивостоку, где в четверг состоятся переговоры.

Встреча на границе

Ким Чен Ын приехал на бронепоезде. На нем же в Россию трижды путешествовал его отец Ким Чен Ир. Для нынешнего лидера КНДР это первый визит в Россию.

На приграничной станции Хасан поезд, состоящий из российского локомотива и более семи вагонов, встречала российская делегация - министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кожемяко вскоре выложил видео встречи в «Инстаграме». На одном из роликов видно, как лидер Северной Кореи спускается из вагона бронепоезда на красную ковровую дорожку. Его встретили хлебом и солью.

Девушки в русских народных костюмах преподнесли лидеру КНДР каравай, который на несколько часов стал самым обсуждаемой деталью визита Ким Чен Ына.