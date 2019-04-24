После каравая Ким Чен Ын посетил «домик Ким Ир Сена», построенный к визиту его деда в 1986 году.

Ким Чен Ын сказал, что его визит в Россию не последний. «Это только первый шаг», - заявил он и снова сел в бронепоезд.

Видеоролик, на котором Ким уезжает со станции Хасан в сторону Уссурийска, губернатор Кожемяко сопроводил подписью: «До встречи во Владивостоке».

Как подготовился Владивосток

Во Владивостоке тем временем расстилали еще одну красную ковровую дорожку из выхода вокзала аэроэкспресса к первому железнодорожному пути. Военный оркестр выстроился неподалеку от железнодорожного вокзала, еще когда бронепоезд не доехал до Уссурийска.

Путин прилетит во Владивосток только в четверг. Как писала накануне газета «Коммерсант», встреча двух лидеров пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Там же глава КНДР будет и жить, сообщало издание: по его данным, это место выбрали из-за жестких требований к безопасности, выдвинутых северокорейской стороной. К тому же комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов.

Ведущую на остров трассу и территорию университета во вторник украсили флагами Северной Кореи. Стало известно, что со среды по пятницу акватория острова Русский будет закрыта для маломерных судов.

Агентство «Интерфакс» сообщало, что еще во вторник во Владивосток из Пхеньяна прилетели два внеплановых самолета: один, по данным агентства, доставил лимузин Кима, а второй - сотрудников его службы безопасности. Лимузин, как выяснилось, не смог бы проехать по дороге, идущей на подъем от здания вокзала, поэтому дорожным рабочим пришлось выравнивать проезд.

«Почти все прилетевшие этим самолетом - мужчины. Некоторые просили не снимать их на видео и отворачивались от объективов. Один из них ударом повредил профессиональную видеокамеру южнокорейских журналистов», - сообщало агентство.

Корейская газета «Чосун Ильбо» писала, что в понедельник во Владивосток прилетела сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. Она считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В 2017 году он назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии Кореи. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Чего ждать от переговоров

Встреча Ким Чен Ына и Путина состоится в четверг, 25 апреля. Переговоры с Путиным начнутся в формате «один на один», а затем - в расширенном составе с участием делегаций, говорил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации и региональное сотрудничество.

«Что касается „химии“, посмотрим - президент России встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения», - говорил Песков, имея в виду слова президента США Дональда Трампа, который после первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что между ними возникло «фантастическое взаимопонимание» (некоторые российские СМИ ошибочно перевели слово «взаимопонимание» как «химия»).

После этого Трамп встречался с Кимом еще раз, в феврале этого года. Стороны вновь обсуждали ядерное разоружение КНДР, но переговоры, как и в первый раз, закончились ничем.

Теперь Ким Чен Ын должен продемонстрировать Америке, что КНДР не пребывает в изоляции, заявил Би-би-си профессор австралийского университета имени Джона Кёртина Алексей Муравьёв.

«Если КНДР сможет показать, что у нее все еще есть поддержка со стороны одной из мировых держав, это даст ей преимущество в переговорах с США и Китаем, - говорит Муравьев. - Нужно отдать Киму должное. Он умело ведет дипломатическую игру с высокими ставками, в которой на кону экономические интересы Северной Кореи и выживание самого режима».

Ранее в апреле Северную Корею посетила делегация депутатов Госдумы, а до того в Пхеньяне побывали депутаты заксобрания Амурской области и глава МВД России Владимир Колокольцев.

На встречах северокорейская сторона предлагала активизировать экономическое сотрудничество. В частности, шла речь о строительстве автомобильного моста через реку Туманная в Приморье, рассказывал Би-би-си глава фракции КПРФ в амурском заксобрании Роман Кобызов.

Кроме строительства автомобильного моста, обсуждались также возможные поставки современных российских самолетов для международных пассажирских перевозок, сообщалось на сайте Госдумы.

Если встреча Путина и Ким Чем Ына состоится, на ней также будут говорить о строительстве железной дороги и газопровода, предполагал в разговоре с Би-би-си профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Но Россия не сможет легально поставлять в КНДР самолеты из-за санкций. Плюс Северной Корее нечем за них платить, говорил эксперт.