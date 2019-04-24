Фото: своеобразная квартира в Пыхья-Таллинне

Двухъярусная квартира площадью 71,2 квадратных метра имеет необычный яркий интерьер и собственный характер.

ФОТО: KV.EE

Квартира оформлена в мягком индустриальном стиле, без использования голых бетонных стен или кирпичной кладки. На лофт намекают только перила лестницы. Продуманная планировка квартиры даст возможность тем новым собственникам, профессия которых это позволяет, плодотворно работать дома.

ФОТО: KV.EE

На первом ярусе квартиры расположена большая гостиная с открытой кухней и стильная ванная комната. На втором ярусе - две спальни и гардеробная.

ФОТО: KV.EE