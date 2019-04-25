Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую Ольгу

Сегодня в полицию поступила информация о том, что родственники не могут связаться с Ольгой, которая проживает в Тапа. Женщина ушла из дома в понедельник в промежутке с 8 до 13 часов. У нее нет с собой мобильного телефона. По этой причине не является возможным позиционировать ее местонахождение.

Полицейские проверили сегодня несколько адресов, где женщина могла находиться, но, к сожалению, безрезультатно. Женщина не знает хорошо город Тапа, и по причине состояния здоровья она может попасть без посторонней помощи в опасную ситуацию.

Женщина худощавого телосложения, ее рост почти 150 см, у нее седые волосы. Женщине тяжело передвигаться, она ходит медленно и немного сгорбившись. Уходя из дома, она была одета в светло-розовую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.