Чт, 25.04.2019
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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую Ольгу

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Пропавшая 65-летняя Ольга.

ФОТО: Ida prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летней Ольги, которая ушла из своего дома в Тапа 22 апреля.

Сегодня в полицию поступила информация о том, что родственники не могут связаться с Ольгой, которая проживает в Тапа. Женщина ушла из дома в понедельник в промежутке с 8 до 13 часов. У нее нет с собой мобильного телефона. По этой причине не является возможным позиционировать ее местонахождение.

Полицейские проверили сегодня несколько адресов, где женщина могла находиться, но, к сожалению, безрезультатно. Женщина не знает хорошо город Тапа, и по причине состояния здоровья она может попасть без посторонней помощи в опасную ситуацию.

Женщина худощавого телосложения, ее рост почти 150 см, у нее седые волосы. Женщине тяжело передвигаться, она ходит медленно и немного сгорбившись. Уходя из дома, она была одета в светло-розовую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Ольгу на этой неделе, или кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, связаться по телефону 112.

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