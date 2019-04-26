Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной

По данным риелторов, средняя стоимость предложения вторичного жилья в столице к апрелю 2019-го достигла рекордно высокого уровня — 208 тысяч рублей за квадратный метр. За год она увеличилась более чем на 16 процентов. При этом причины удорожания неочевидны, указывают эксперты: средний ценник вырос в том числе из-за вымывания с рынка самых дешевых объектов — квартир стоимостью до 15 миллионов рублей.

«Вместе с тем значительным остается число продавцов, сильно переоценивающих свою недвижимость, — 50 процентов от общего количества собственников», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Наибольший рост стоимости вторичного жилья — на 14-15 процентов, по наблюдениям «ИНКОМ», за год к апрелю показали Южный, Восточный и Северо-Западный округи Москвы.