Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной

Около половины продавцов вторичного жилья в Москве явно переоценивают свое недвижимое имущество. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, средняя стоимость предложения вторичного жилья в столице к апрелю 2019-го достигла рекордно высокого уровня — 208 тысяч рублей за квадратный метр. За год она увеличилась более чем на 16 процентов. При этом причины удорожания неочевидны, указывают эксперты: средний ценник вырос в том числе из-за вымывания с рынка самых дешевых объектов — квартир стоимостью до 15 миллионов рублей.
«Вместе с тем значительным остается число продавцов, сильно переоценивающих свою недвижимость, — 50 процентов от общего количества собственников», — подчеркивается в предоставленных материалах.
Наибольший рост стоимости вторичного жилья — на 14-15 процентов, по наблюдениям «ИНКОМ», за год к апрелю показали Южный, Восточный и Северо-Западный округи Москвы.
Ранее в апреле сообщалось, что вторичное жилье в России в 2019-м стало продаваться вдвое быстрее, чем в 2018-м. Среднестатистическая квартира находит покупателя за 31 день.