Видео: что думают депутаты парламента о скандале вокруг семейного насилия?

Вируская окружная прокуратура объявила в понедельник вечером, что полиция и прокуратура возбудили уголовное дело, чтобы проверить обвинения в насилии, выдвинутые против Куузика. Дело возбуждено по статье о нанесении телесных повреждений, его ведет Вируская окружная прокуратура,

Сам Куузик заявил в понедельник Postimees, что это ложь, не имеющая под собой никаких оснований: «Моя бывшая супруга тоже уже давала комментарии вашему изданию на прошлой неделе». Полиция сообщала вчера, что к ним поступало ни одного заявления о насилии в близких отношениях в связи с Куузиком. Против него ранее не возбуждалось ни одного дела.