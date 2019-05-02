Пассажиров поездов ждут тяжелые времена

«И в этом году нужно учитывать ремонтные работы на железной дороге, которые в определенной мере ограничат движение поездов, - сказал директор по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - С понедельника мы в течение трех недель будем обслуживать своих клиентов на маршрутах Кейла-Палдиски и Кейла-Клоогаранна с помощью автобусов. Разумеется, поездка на автобусе неудобнее и в него нельзя заходить с велосипедами. Мы благодарны всем пассажирам за терпение и надеемся, что в будущем наша инфраструктура будет качественнее, чтобы мы могли предлагать клиентам лучшие услуги».

«В том, что касается части рейсов, прошу обратить внимание, что в Палдиски будут ходить два автобуса — один будет делать все промежуточные остановки, а второй будет идти прямо в Палдиски. Таким образом мы сможем сократить для людей из Палдиски время рейса. Просим быть внимательными и руководствоваться инфотабличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус. В направлении Рийзипере изменений не будет, туда по-прежнему можно в течение всего рейса ехать поездом», - сказал Конго.