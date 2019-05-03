Пт, 3.05.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: машина вылетела в кювет, водителя нашли спящим

Фото: машина вылетела в кювет, водителя нашли спящим

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Audi съехала в придорожную канаву.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг в 21.20 внимательный прохожий сообщил в полицию, что в деревне Пяйгисте волости Мульги неподалеку от автобусной остановки Муку машина съехала в кювет, у нее включены аварийные огни, а за рулем спит мужчина, пишет Sakala.

На вызов выехали медики и полицейские. «Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья спавшего за рулем мужчины, повреждений у него не обнаружили», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. Однако полиция выявила у 27-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому его отправили в больницу на экспертизу, а затем поместили в арестантскую камеру для вытрезвления. 

Машину отогнали на платную парковку. Начато расследование для выяснения обстоятельств случившегося.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ