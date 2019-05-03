Фото: машина вылетела в кювет, водителя нашли спящим

В четверг в 21.20 внимательный прохожий сообщил в полицию, что в деревне Пяйгисте волости Мульги неподалеку от автобусной остановки Муку машина съехала в кювет, у нее включены аварийные огни, а за рулем спит мужчина, пишет Sakala.
На вызов выехали медики и полицейские. «Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья спавшего за рулем мужчины, повреждений у него не обнаружили», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. Однако полиция выявила у 27-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому его отправили в больницу на экспертизу, а затем поместили в арестантскую камеру для вытрезвления.
Машину отогнали на платную парковку. Начато расследование для выяснения обстоятельств случившегося.