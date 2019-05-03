Фото: машина вылетела в кювет, водителя нашли спящим

На вызов выехали медики и полицейские. «Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья спавшего за рулем мужчины, повреждений у него не обнаружили», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. Однако полиция выявила у 27-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому его отправили в больницу на экспертизу, а затем поместили в арестантскую камеру для вытрезвления.