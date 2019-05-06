Пн, 6.05.2019
Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот? Ханно Певкур

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 49 евро!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 47 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 107 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 153 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 274 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 311 евро

Туда-обратно из Таллинна на Азорские острова начиная с 327 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 382 евро

Туда-обратно из Таллинна в Индонезию начиная с 494 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 496 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гавану начиная с 581 евро

Туда-обратно из Таллинна в Австралию начиная с 662 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ