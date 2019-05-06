Реформисты инициировали законопроект о снижении акцизов на алкоголь, в EKRE обещают поддержку

Фракция Партии реформ инициировала в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на алкоголь. Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пообещал не пускать законопроект оппозиции на дно лишь потому, что он поступил от политических оппонентов, передает Rus.ERR.