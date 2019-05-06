Пн, 6.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Реформисты инициировали законопроект о снижении акцизов на алкоголь, в EKRE обещают поддержку

Реформисты инициировали законопроект о снижении акцизов на алкоголь, в EKRE обещают поддержку

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Алкоралли в Латвию. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Фракция Партии реформ инициировала в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на алкоголь. Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пообещал не пускать законопроект оппозиции на дно лишь потому, что он поступил от политических оппонентов, передает Rus.ERR.

Реформисты хотели бы снизить налог на пиво с 16,92 евро до 11,3 евро (на 1 объемный процент содержания этанола в гектолитре).

Снизить акциз на алкоголь в своей предвыборной программе обещала и Эстонская народная консервативная партия (EKRE).

"Надеюсь, что политические оппоненты инициировали законопроект не только для привлечения внимания, а действительно собираются поддержать снижение акцизов в Большом зале Рийгикогу", – заявил Хельме.

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