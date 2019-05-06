Реформисты инициировали законопроект о снижении акцизов на алкоголь, в EKRE обещают поддержку

Фракция Партии реформ инициировала в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на алкоголь. Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пообещал не пускать законопроект оппозиции на дно лишь потому, что он поступил от политических оппонентов, передает Rus.ERR.
Реформисты хотели бы снизить налог на пиво с 16,92 евро до 11,3 евро (на 1 объемный процент содержания этанола в гектолитре).
Снизить акциз на алкоголь в своей предвыборной программе обещала и Эстонская народная консервативная партия (EKRE).
"Надеюсь, что политические оппоненты инициировали законопроект не только для привлечения внимания, а действительно собираются поддержать снижение акцизов в Большом зале Рийгикогу", – заявил Хельме.