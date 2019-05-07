Государство выделит более полумиллиона евро на развитие стартапов в Ида-Вирумаа

Последние пять лет KredEx вложил средства в развитие молодежного предпринимательства в Ида-Вирумаа посредством проектов Minu Lugu и KredExi Karjääriretked, в рамках которых и в этом году состоятся контактные встречи предпринимателей и активной молодежи.

Встречи KredExi Karjääriretked пройдут в этом году по меньшей мере в восьми уездах Эстонии, а в рамках инициативы Minu Lugu в начале октября почти сто предпринимателей посетят школы, чтобы поделиться своим опытом, как начать бизнес.

С конца апреля ЦУ Startup Estonia представлено и в Нарве, в помещениях Vaba Lava, где начала работу руководитель регионального проекта Элина Дубова, в чью задачу входит обеспечивать успешную реализацию всех программ поддержки.

Во вторник в нарвском центре Vaba Lava состоится совещание местного актива движения стартапов, участники которого обсудят возможности развития сотрудничества и сформируют Ида-Вирускую сеть по развитию экосистемы стартапов. В этой встрече примут участие различные организации — Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK), Фонд интеграции, Narva Kunstiresidentuur, Startup Wiseguys. Приглашены также представители университетов и местных стартапов.

В рамках инициативы 5 июня в сотрудничестве с банком SEB стартует конкурс идей "Supp/Cуп", который станет площадкой для регулярных мероприятий по генерированию и поддержке конструктивных идей.