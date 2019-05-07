Таллинн сделал первый шаг в третье измерение

Данные дигитальной модели постоянно обновляются и, как подчеркнул вице-мэр столицы Андрей Новиков, это должно давать и специалистам, и всем горожанам более полное представление о существующем, а также, безусловно, о будущем городском пространстве.

Создатели модели шли об общего к частному. Первая опубликованная версия базируется на основном плане города в масштабе 1:2000. Здания и сооружения визуализованы на основе высот. Ознакомиться с моделью можно на сайте: https://gis.tallinn.ee/linnamudel как в компьютере, так на смарт-устройстве. Смарт-приложение предоставляет навигацию по модели, поиск адресов, отброс теней, измерение высот, включение и выключение слоев.

Заведующий департаментом Игнар Фьюк призывает всех открыть для себя модель города, подчеркнув, что модель Таллинна будет обновляться так же, как изо дня в день обновляется город.