Вт, 7.05.2019
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Таллинн сделал первый шаг в третье измерение

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ФОТО: Raepress

Как передает Raepress, отдел геоинформатики и картографии Таллиннского департамента городского планирования завершил работу над первой версией трехмерной модели города.

Данные дигитальной модели постоянно обновляются и, как подчеркнул вице-мэр столицы Андрей Новиков, это должно давать и специалистам, и всем горожанам более полное представление о существующем, а также, безусловно, о будущем городском пространстве.

Создатели модели шли об общего к частному. Первая опубликованная версия базируется на основном плане города в масштабе  1:2000. Здания и сооружения визуализованы на основе высот. Ознакомиться с моделью можно на сайте: https://gis.tallinn.ee/linnamudel как в компьютере, так на смарт-устройстве.  Смарт-приложение предоставляет навигацию по модели, поиск адресов, отброс теней, измерение высот, включение и выключение слоев.

Заведующий департаментом Игнар Фьюк призывает всех открыть для себя модель города, подчеркнув, что модель Таллинна будет обновляться так же, как изо дня в день обновляется город.

Ознакомиться с моделью можно на сайте: https://gis.tallinn.ee/linnamudel.

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