Вот это да! Количество сделок с недвижимостью за месяц сократилось на двенадцать процентов

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в апреле была на 4,3 процента выше, чем в предыдущем году, но количество сделок несколько меньше. «В долгосрочной перспективе спрос сохранится, потому что экономический рост и быстрая урбанизация вызывают постоянную потребность в новом жилье в Таллинне», - прокомментировал Вахтер.

«Поскольку расходы девелоперов растут, а потребительские деньги не бесконечны, понемногу начато строительство небольших квартир. Можно сказать, что в некоторых домах размеры квартир уменьшаются точно так же, как и размеры творожных сырков на полках продуктовых магазинов за годы стали меньше. Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров и трехместная площадью 60 квадратных метров уже стали обычными предложениями, хотя считается, что для комфортной жизни нужно добавить сверху еще по десять квадратных метров», - считает Вахтер.

«Повышение цен в последние годы может показаться резким, но ведь и качество новых квартир поднялось до самого высокого уровня в истории. Даже в самых дешевых новых квартирах имеются натуральный паркет, хорошо утепленные стены и полы, надлежащая звукоизоляция и приличная вентиляция», - сказал Вахтер.

В апреле в Таллинне было продано 757 квартир, что на восемь процентов меньше, чем в марте, и на два процента меньше, чем в апреле прошлого года. Квадратный метр квартиры стоил в среднем 1872 евро, что соответствует уровню марта и на 4,3 процента выше, чем в прошлом году. В апреле самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 760 000 евро, а самая дешевая – за 9334 евро.