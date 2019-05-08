К выборам в Европейский парламент в Таллинне будет открыто 85 избирательных участков.

Право голоса на выборах в Европейский парламент имеют как граждане Эстонской Республики, так и не имеющие эстонского гражданства граждане Европейского союза. Право голоса имеют граждане, достигшие к дню выборов 18-летия, не являющиеся признанными недееспособными, не являющиеся признанными судом виновными и являющиеся отбывающими тюремное заключение, адресные данные места жительства которых занесены в регистр народонаселения.

Предварительное голосование начнется в уездных центрах 16 мая 12 часов и завершится 19 мая в 20 часов. Предварительное голосование на участках по месту жительства начнется 20 мая в 12 часов и завершится 22 мая в 18 часов. В день выборов, то есть 26 мая, голосование будет проходить на участках, а имеющие проблем со здоровьем лица смогут проголосовать дома.

Для голосования нужно предъявить действующее в государстве удостоверение личности с фотографией - ИД-карту, паспорт, водительские права.

Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала 66 кандидатов: своих кандидатов представили девять партий, пятеро кандидатов баллотируются как независимые. Выборы в Европейский парламент пройдут 26 мая.