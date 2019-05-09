В корпусе «Эстонии» может быть пробоина? Шведы требуют нового расследования катастрофы и погружения к останкам парома

Недавно появилась новость о том, что в Париже продолжается судебный процесс по делу о гибели «Эстонии». Однако аналогичный судебный спор, правда, без особого шума, проходит и в Эстонии.

92 спасшихся от гибели шведа требуют, чтобы правительство инициировало новое расследование и организовало новое погружение к останкам. На весах не только правда о гибели 852 человек, но и межгосударственные отношения и репутация многих высокопоставленных деятелей того времени.

Расследовавшая катастрофу совместная шведско-финско-эстонская комиссия пришла к выводу, что визир «Эстонии» разрушился в штормящем море, падая, оторвал рампу, вода попала на автомобильную палубу и распространилась по всему парому.

Спасшийся от гибели швед Андерс Эрикссон вспоминает, что в роковую ночь на 24 сентября он слышал два сильных хлопка, отчего слетел с кровати в своей каюте. В головах Эрикссона и многих других его собратьев по несчастью не умещаются многие вещи: начиная с того, почему останки парома хотели покрыть бетонным саркофагом еще до того, как завершилось официальное расследование, и заканчивая тем, что многие годы считавшаяся теорией заговора версия о перевозке «Эстонии» военной техники (по меньшей мере, до гибели парома) нашла свое подтверждение.

Единственный еще живой член следственной комиссии с эстонской стороны Яан Меставеэр считает, что все подозрения – это лишь шум, который неизбежно сопровождает крупные катастрофы.

Бывший прокурор и руководитель комиссии специалистов Маргус Курм сказал, что комиссии не удалось выяснить, какое военное оснащение все же перевозили до катастрофы на «Эстонии», и куда оно направлялось. В финальном отчете комиссии отметила, что ни одну теорию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть до конца. Для подтверждения любой из них нужно организовывать новое погружение, отметил Курм.

Он признал, что сейчас сложно исключить, что в днище судна нет пробоины. Опровергающих спекуляции видеозаписей, к сожалению, нет.

Андерс Эрикссон убежден, что в днище парома есть пробоина. На вопрос, что могло ее вызвать, швед отвечает: «Почему не бомба?»

Поэтому Курм начал помогать шведскому объединению SEA, когда они в 2016 году написали письмо премьер-министру Таави Рыйвасу, и потребовали проведения нового расследования с участием зарубежных экспертов.

Отправленное Рыйвасу письмо передали в Министерство юстиции, где заниматься вопросом отказались. Суд Эстонии пришел к выводу, что жаловаться могут лишь конкретные пострадавшие. После этого в Швеции собрали 92 подписи, и осенью 2016 года было отправлено новое письмо, на которое, однако, не ответили. Лишь два года спустя выяснилось, что Госканцелярия не проверила, ответил ли кто-то на обращение, или нет. Осенью 2018 года министерство сообщило, что им больше нечего добавить.