Кылварт: Европа развивается благодаря уважению и сотрудничеству

«После окончания самой жестокой войны всех времен, 74 года назад европейские народы стали искать способы формирования миролюбивой, стабильной и могущественной Европы, - сказал Кылварт. – 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции, будущий премьер-министр, Роберт Шуман внес предложение создать объединение государств нового типа. И хотя в разработке документа принимало участие множество выдающихся политиков того времени, декларация носит имя Шумана. В качестве основы межгосударственного сотрудничества изначально понималось экономическое сотрудничество. Создание Европейского объединения угля и стали носило именно эту цель. Политический, культурный, фискальный и другие аспекты союз приобрел с течением времени».