С субботы в зарубежных представительствах можно голосовать на выборах Европарламента

Представительства будут открыты для голосования не менее двух дней в период 11-16 мая. Всего можно будет проголосовать в 39 представительствах в 35 странах.

Это один из трех вариантов, доступных для проживающего за границей гражданина Эстонии. Электронное голосование на сайте www.valimised.ee будет продолжаться с 16 по 22 мая, прием зарубежными представительствами ходатайств о голосовании по почте на данный момент завершен.

«Прошлый опыт показывает, что живущие за границей граждане Эстонии преимущественно предпочитают электронное голосование. С учетом больших дистанций и быстрого темпа жизни это часто самый удобный вариант, но много и тех, кто для исполнения своего гражданского долга приходит в представительство или голосует еще раньше по почте», - сказала гендиректор консульского отдела МИД Керсти Ээсмаа.

«В любом случае представительства готовы к выборам Европейского парламента. Просим всех, кто хочет проголосовать на месте, обязательно проверить на сайте посольства или МИД, когда представительство открыто для голосования», - сказала она.

Граждане, проживающие в другой стране ЕС и ранее выразившие стране проживания желание проголосовать по местному списку, не смогут проголосовать за кандидатов из эстонского списка.