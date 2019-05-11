Сб, 11.05.2019
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С субботы в зарубежных представительствах можно голосовать на выборах Европарламента

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Флаги Евросоюза.

ФОТО: Yves Logghe/AP

В субботу первые зарубежные представительства открывают для живущих за границей эстонских граждан свои двери для предварительного голосования на выборах Европейского парламента.

Представительства будут открыты для голосования не менее двух дней в период 11-16 мая. Всего можно будет проголосовать в 39 представительствах в 35 странах.

Это один из трех вариантов, доступных для проживающего за границей гражданина Эстонии. Электронное голосование на сайте www.valimised.ee будет продолжаться с 16 по 22 мая, прием зарубежными представительствами ходатайств о голосовании по почте на данный момент завершен.

«Прошлый опыт показывает, что живущие за границей граждане Эстонии преимущественно предпочитают электронное голосование. С учетом больших дистанций и быстрого темпа жизни это часто самый удобный вариант, но много и тех, кто для исполнения своего гражданского долга приходит в представительство или голосует еще раньше по почте», - сказала гендиректор консульского отдела МИД Керсти Ээсмаа.

«В любом случае представительства готовы к выборам Европейского парламента. Просим всех, кто хочет проголосовать на месте, обязательно проверить на сайте посольства или МИД, когда представительство открыто для голосования», - сказала она.

Граждане, проживающие в другой стране ЕС и ранее выразившие стране проживания желание проголосовать по местному списку, не смогут проголосовать за кандидатов из эстонского списка.

Точное время, когда представительства открыты для голосования, указано по адресу https://vm.ee/et/valimistel-osalemine.

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