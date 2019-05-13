Семейное насилие - не личное дело семьи

Насилие в семье и насилие в отношении женщин – это серьезная проблема во всем мире. Хотя и в Эстонии, и в других странах было предпринято множество шагов по сокращению случаев семейного насилия, а также заметно изменилось представление людей о семейном насилии, еще есть множество тех, кто не умеет или не может найти в себе силы искать помощи. Также важно не забывать, что мы должны и дальше отстаивать и подчеркивать в общественных дискуссиях и политике важность общественных ценностей и норм, которые осуждают насилие, протягивать нуждающемуся руку помощи, а также учить этому последующие поколения.

Все сигналы, которые мы публично озвучиваем, особенно, когда нам доверена позиция, в большей степени влияющая на общественное мнение, влияют и на то, знают ли жертвы о помощи и готовы ли они ее искать, а также на то, каким будет в широком смысле отношение к семейному насилию. Поэтому особенно важно, чтобы наиболее уязвимые знали о помощи и были готовы за ней обратиться к Союзу защиты детей, организации помощи жертвам и женским организациям. Семейное насилие – это наша общая проблема.

Под семейным насилием понимаются всевозможные физические, сексуальные, психологические или финансовые акты насилия, которые происходят в семье или дома, а также между бывшими супругами или партнерами. Жертвами семейного насилия становятся также мальчики и мужчины, которые зачастую менее активны в поисках помощи из-за навязанных им общественных стереотипов. Однако семейное насилие – это та форма насилия от которой непропорционально больше страдают женщины и по статистике именно дом – это самое небезопасное место для женщины. Среди жертв семейного насилия 79% – это женщины.

Неприкосновенность семьи идет рука об руку с обязанностями перед ней

Кажется очевидным, что насилие по отношению к другому человеку, если это не было самозащитой, нельзя оправдывать, однако есть люди, которые преуменьшают эту проблему, оправдывают ее или остаются сторонними наблюдателями. Никто из них не помогает нуждающемуся в помощи. Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить семейное насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться. Жертвы семейного насилия могут думать, что должны решить проблему в кругу семьи. Именно так 44% эстонских женщин ответили в 2012 году Агентству Европейского союза по основным правам на вопрос о том, почему они не обратились в полицию.