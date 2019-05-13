Семейное насилие - не личное дело семьи

Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться, пишет советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Агнес Эйнман.
Насилие в семье и насилие в отношении женщин – это серьезная проблема во всем мире. Хотя и в Эстонии, и в других странах было предпринято множество шагов по сокращению случаев семейного насилия, а также заметно изменилось представление людей о семейном насилии, еще есть множество тех, кто не умеет или не может найти в себе силы искать помощи. Также важно не забывать, что мы должны и дальше отстаивать и подчеркивать в общественных дискуссиях и политике важность общественных ценностей и норм, которые осуждают насилие, протягивать нуждающемуся руку помощи, а также учить этому последующие поколения.
Все сигналы, которые мы публично озвучиваем, особенно, когда нам доверена позиция, в большей степени влияющая на общественное мнение, влияют и на то, знают ли жертвы о помощи и готовы ли они ее искать, а также на то, каким будет в широком смысле отношение к семейному насилию. Поэтому особенно важно, чтобы наиболее уязвимые знали о помощи и были готовы за ней обратиться к Союзу защиты детей, организации помощи жертвам и женским организациям. Семейное насилие – это наша общая проблема.
Под семейным насилием понимаются всевозможные физические, сексуальные, психологические или финансовые акты насилия, которые происходят в семье или дома, а также между бывшими супругами или партнерами. Жертвами семейного насилия становятся также мальчики и мужчины, которые зачастую менее активны в поисках помощи из-за навязанных им общественных стереотипов. Однако семейное насилие – это та форма насилия от которой непропорционально больше страдают женщины и по статистике именно дом – это самое небезопасное место для женщины. Среди жертв семейного насилия 79% – это женщины.
Неприкосновенность семьи идет рука об руку с обязанностями перед ней
Кажется очевидным, что насилие по отношению к другому человеку, если это не было самозащитой, нельзя оправдывать, однако есть люди, которые преуменьшают эту проблему, оправдывают ее или остаются сторонними наблюдателями. Никто из них не помогает нуждающемуся в помощи. Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить семейное насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться. Жертвы семейного насилия могут думать, что должны решить проблему в кругу семьи. Именно так 44% эстонских женщин ответили в 2012 году Агентству Европейского союза по основным правам на вопрос о том, почему они не обратились в полицию.
Право на неприкосновенность семейной и личной жизни, которое установлено в Конституции, без сомнений, важно, однако права всегда означают и обязанности. Принцип неприкосновенности семьи действует только до тех пор, пока не нарушается делегированная семье доверенность – быть поддержкой и опорой для близких. В Конституции написано, что государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не могут вмешиваться в чью-либо семейную или личную жизнь, кроме случаев, предусмотренных законом, и случаев защиты здоровья, нравственности, общественного порядка или других прав и свобод человека. А также в целях предотвращения преступления или поимки преступника. Семейное насилие в Эстонии – это уголовное преступление в его ужаснейшем проявлении, поскольку агрессор должен заботиться и оберегать членов семьи, а не причинять им вред.
Жители Эстонии считают семейное насилие большой проблемой
Прошло несколько десятков лет, прежде чем количество случаев семейного насилия в Эстонии начало уменьшаться и выросла осведомленность и готовность людей искать помощь. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году, 95% жителей Эстонии считают насилие в семейных или близких отношениях преступлением, и большая часть людей видит в этом серьезную проблему. 68% людей понимают, что жертва семейного насилия не в состоянии прекратить насильственные отношения и 78% из опрошенных не считают семейное насилие личным делом семьи.
Следовательно, люди считают очень важным замечать семейное насилие и не оставаться равнодушными к членам своей семьи, друзьям или соседям. Этот путь еще не до конца пройден, и мы должны понимать тех, кто еще не в состоянии говорить. Если очевидцы не будут просто наблюдателями, а будут готовы вмешаться в интересах пострадавшей стороны, а также помогут ей выйти из насильственных отношений, то это будет большой помощью для жертв.
Общественные нормы, ценности и установки (например, гендерные стереотипы, гендерное неравноправие, обвинение жертвы и сексизм) влияют на установки друзей, членов семьи и ровесников. Последние в свою очередь влияют на индивидуальные установки и индивидуальные установки влияют на то, как мы относимся к семейному насилию или какое поведение мы считаем правильным и приемлемым.
Изучая предубеждения жителей Эстонии в отношении семейного насилия, мы видим, что воспитание нравственных ценностей считается важным. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году, жители Эстонии считают, что необходимо увеличивать осведомленность людей о том, что семейное насилие ни в коем случае и ни при каких условиях не может быть нормой и то, что человек не должен страдать. Также в фокус-группах подчеркивали, что информирование должно начинаться уже в детских садах и школах. То есть мы должны еще больше, чем прежде, говорить о возможностях получения помощи и о том, как близкие и очевидцы могут более эффективно поддержать пострадавшего.
Тут стоит еще раз повторить, что для жертв насилия есть поддержка, которая находится на расстоянии телефонного звонка – запущенный в 2019 году номер помощи жертвам 116 006 работает круглосуточно. Консультанты отвечают на эстонском, русском и английском языках, первичную консультацию можно получить анонимно. Также в каждом уезде работают женские опорные центры, контакты которых можно найти на странице palunabi.ee.