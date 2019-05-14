Внимание! Elron сообщил о важных изменениях

В дополнение к ремонтным работам на участке железной дороги Тапа-Кадрина 22 мая будет начат ремонт на участке Пюсси-Кохтла. Поскольку работы будут проводиться с вечера до утра, и должны вестись в течение достаточного времени, вечерний поезд по маршруту Таллинн-Нарва будет отправляться на час раньше. По этой же причине поезд Таллинн-Аэгвийду, отправлявшийся до сего времени в 17:14, будет отправляться на 15 минут раньше. Вечерний поезд Нарва-Таллинн временно не будет останавливаться в Пюсси, так как на этой станции два состава останавливаться одновременно не смогут.