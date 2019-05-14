Внимание! Elron сообщил о важных изменениях

Ввиду проведения ремонтных работ на участке железной дороги Пюсси-Кохтла с 22 мая вводятся изменения в расписание движения поездов, следующих в Нарву и Раквере. Изменения вводятся также в расписание движения для некоторых рейсов в направлении Аэгвийду и на один рейс в направлении Пяэскюла.
В дополнение к ремонтным работам на участке железной дороги Тапа-Кадрина 22 мая будет начат ремонт на участке Пюсси-Кохтла. Поскольку работы будут проводиться с вечера до утра, и должны вестись в течение достаточного времени, вечерний поезд по маршруту Таллинн-Нарва будет отправляться на час раньше. По этой же причине поезд Таллинн-Аэгвийду, отправлявшийся до сего времени в 17:14, будет отправляться на 15 минут раньше. Вечерний поезд Нарва-Таллинн временно не будет останавливаться в Пюсси, так как на этой станции два состава останавливаться одновременно не смогут.
Небольшие изменения во времени отправления вводятся также на двух вечерних рейсах Таллинн-Аэгвийду, на одном рейсе Таллинн-Раквере и одном рейсе Пяэскюла-Таллинн. По-прежнему часть рейсов на маршруте Таллинн-Раквере будет обслуживаться подменными автобусами на участке Тапа-Раквере. Обращаем внимание на то, что на Балтийском вокзале изменятся также пути отправления некоторых поездов.
Измененные расписания движения опубликованы на домашней странице Elron и на информационных стендах, установленных на остановках; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.