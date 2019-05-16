Россия обновила рекорд, Словакия снова пала в бою

На чемпионате мира по хоккею сборная России в преддверии матчей с Латвией, Швецией и Швейцарией размялась на итальянцах, установив рекорд: никогда раньше на чемпионатах мира в истории независимой России хоккейная дружина не побеждала с двузначной разницей шайб.
Если другой записной аудсайдер ЧМ, сборная Великобритании, сумела проиграть США достойно, 3:6, то от итальянцев следа не осталось вообще: "Скуадра Адзура" проиграла все поединки на ЧМ с разницей 0:30. Ровно треть шайб итальянцам, то есть десять, забросили именно подопечные Ильи Воробьева.
В составе россиян по четыре очка набрали Никита Кучеров и Евгений Дадонов, также отличились и Евгений Кузнецов с Александром Овечкиным. Под конец встречи тренеры сборной России начали эксперименты с составом, выпуская на лед такие, например, сочетания, как Анисимов - Овечкин - Малкин, с Александром в центре.
В матче Словакия-Германия, Бундестим сумела завоевать путевку в 1/4 финала, одолев в драматичной концовке Словакию 3:2. Словаки снова упустили очки на последней минуте встречи, пропустив решающие шайбы на 59-й минуте встречи.
Еще в одной встрече Швейцария обыграла 4:1 Норвегию.