Россия обновила рекорд, Словакия снова пала в бою

Если другой записной аудсайдер ЧМ, сборная Великобритании, сумела проиграть США достойно, 3:6, то от итальянцев следа не осталось вообще: "Скуадра Адзура" проиграла все поединки на ЧМ с разницей 0:30. Ровно треть шайб итальянцам, то есть десять, забросили именно подопечные Ильи Воробьева.

В составе россиян по четыре очка набрали Никита Кучеров и Евгений Дадонов, также отличились и Евгений Кузнецов с Александром Овечкиным. Под конец встречи тренеры сборной России начали эксперименты с составом, выпуская на лед такие, например, сочетания, как Анисимов - Овечкин - Малкин, с Александром в центре.

В матче Словакия-Германия, Бундестим сумела завоевать путевку в 1/4 финала, одолев в драматичной концовке Словакию 3:2. Словаки снова упустили очки на последней минуте встречи, пропустив решающие шайбы на 59-й минуте встречи.