Прогноз: смотрите, изменятся ли в ближайшее время цены на земельные участки

В апреле на портале KV.EE было выставлено на продажу 2096 участков земли. Более половины из них, а именно 1139, находятся в Таллинне и Харьюмаа. Средняя цена предложения о продаже на портале KV.EE в апреле составляла 52 евро за квадратный метр, а в Харьюмаа - 75 евро за квадратный метр.

По сравнению с прошлым годом цена предложения земельных участков значительно выросла. В этом году продавцы земли в уездах Эстонии хотят получить на 15 процентов больше, чем в прошлом году, а в Харьюмаа - даже на 24 процента.

Однако высокий рост цен в одних регионах сопровождается снижением цен в других. Это происходит из-за небольшого количества предложений и отсутствия спроса в отдельных уездах. Существует также заметная разница между ценами предложений на портале KV.EE и ценами сделок: средняя цена сделки может быть значительно ниже средней цены предложения.

Учитывая положительное состояние рынка недвижимости вообще и рынка жилья в частности, рынок земельных участков также движется в положительном направлении. Это означает, что рынок купли-продажи земли активен. Нет никаких причин ни для снижения цен, ни для их быстрого роста.