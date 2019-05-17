Российский спорт ожидают новые допинговые скандалы

На заседании совета учредителей WADA в Монреале Юнгер сообщил, что в настоящее время вместе с федерациями ведется работа по подготовке к расследованию нескольких дел. По его словам, после проведения первоначального анализа документов была установлена высокая степень совпадения данных, полученных из конфиденциального источника, и данных, извлеченных из московской лаборатории.