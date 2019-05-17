Пт, 17.05.2019
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Российский спорт ожидают новые допинговые скандалы

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WADA tahab Venemaad puhaste sportlaste sekka ennistada, enamik ülejäänuid on kategooriliselt vastu.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik / Scanpix

Первое дело на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, может быть открыто в течение нескольких недель, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на руководителя департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтера Юнгера.

На заседании совета учредителей WADA в Монреале Юнгер сообщил, что в настоящее время вместе с федерациями ведется работа по подготовке к расследованию нескольких дел. По его словам, после проведения первоначального анализа документов была установлена высокая степень совпадения данных, полученных из конфиденциального источника, и данных, извлеченных из московской лаборатории.

Он ожидает, что WADA может завершить расследование наиболее значимых дел в последнем квартале 2019 года.

В апреле WADA сообщило, что извлекло более двух тысяч образцов из московской антидопинговой лаборатории, они отправлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.

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