Мечта Пааво Ныгене: Tallink должен выйти в другие моря

"В этом нет ничего невозможного. Tallink - невероятная компания с преданными работниками. Мне бы хотелось вывести эту компетенцию и услугу куда-то еще", - сказал Ныгене на организованной Äripäev пярнуской конференции "Меняйся или умри".

Руководящий судоходной фирмой уже год Ныгене сказал, что бывал в других морях на судах других компаний и в некоторых случаях пассажирам приходилось брать с собой на судно матрас, чтобы провести ночь на борту. В этом деле Tallink легко даст фору этим компаниям, считает он.