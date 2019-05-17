Мечта Пааво Ныгене: Tallink должен выйти в другие моря

Cамая большая карьерная мечта главы компании Tallink Пааво Ныгене - сделать так, чтобы суда с логотипом Tallink ходили не только в Балтийском, но и в других морях мира, пишет Postimees.
"В этом нет ничего невозможного. Tallink - невероятная компания с преданными работниками. Мне бы хотелось вывести эту компетенцию и услугу куда-то еще", - сказал Ныгене на организованной Äripäev пярнуской конференции "Меняйся или умри".
Руководящий судоходной фирмой уже год Ныгене сказал, что бывал в других морях на судах других компаний и в некоторых случаях пассажирам приходилось брать с собой на судно матрас, чтобы провести ночь на борту. В этом деле Tallink легко даст фору этим компаниям, считает он.
В каких направлениях и в какие сроки могла бы состояться экспансия Tallink, Ныгене не сказал, но подтвердил, что они занимаются поиском новых рынков очень активно. Если Tallink так хорош в море, то мы еще могли бы развивать наземные услуги, добавил он, подчеркнув, что пока Tallink к этому не готов. Более подробно Ныгене говорить не стал, сославшись на то, что Tallink - биржевая компания и должна соблюдать правила биржи.