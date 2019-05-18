Галерея: квартира знатоков зарубежного кино, красного вина и музыки в Ласнамяэ

Kвартира находится на четвертом этаже девятиэтажного панельного дома. Район улиц Паасику и Катлери ценится достаточно высоко: стоящие там дома строились позже, чем большинство других ласнамяэских домов советского времени.

Квартира имеет стандартную ласнамяэскую планировку: большая квадратная прихожая, просторная кухня, три отдельные комнаты, из которых одна, как правило, используется как гостиная, а две другие - как спальни.

Обратите внимание на интерьеры продающейся квартиры: стены одной из спален оклеены фотографиями и постерами актеров зарубежного кинематографа!

ФОТО: KV.EE

Конечнo, скорее всего новый хозяин будет делать в этой комнате ремонт, но как индивидуально и оригинально выглядит эта комната сегодня!

ФОТО: KV.EE

В гостиной почетное место занимает синтезатор и коллекция дисков. Красиво оформленная кухня содержит, кроме мебели и техники, стеллаж для вина. Очень хороший ремонт сделан в ванной комнате.

ФОТО: KV.EE

Жители квартиры любят таблички с цитатами и афоризмами. Хотя дизайнеры утверждают, что все так называемые мотивирующие цитаты вышли из моды, здесь они смотрятся очень стильно и мило.

Жаль, что из текста объявления не ясно, что остается в квартире и на каких условиях.