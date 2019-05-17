С задержанного в Калининграде эстонского судна сгружают рыбу

Рыбу с судна Roxen, которое неделю назад по ошибке зашло в российскую экономическую зону вблизи Калининграда и было задержано за промысел рыбы, начали погружать на принадлежащее тому же предприятию судно Nessie, сообщил Postimees глава предприятия Morobell Райво Баум.

В России Roxen подозревают в незаконном промысле рыбы в российской экономической зоне. По подсчетам российском стороны, судно успело поймать в непредназначенной для этого акватории 7,5 тонны кильки. До того на судне находилось 340 тонн добытой лицензионной рыбы. Для отгрузки законно добытой рыбы в Калининград отправили другое принадлежащее Morobell рыболовное судно, Nessie, которое также ходит под финским флагом.