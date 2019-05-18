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  • Фото: автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва попал в тяжелую аварию

Фото: автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва попал в тяжелую аварию
Дополнено в 19:10!

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Сегодня, 18 мая, утром автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва в субботу утром попал в тяжелую аварию. Полиция ищет очевидцев ДТП.

В Ляэне-Вирумаа в 9.23 на 96-м километре шоссе Таллинн-Нарва автобус врезался сзади в автомобиль Renault Megan в тот момент, когда легковая машина начала сворачивать влево.

Пресс-секретарь департамента отметил, что в момент аварии в автобусе было 15 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. В то же время, скорая помощь увезла с места аварии в больницу двух человек, ехавших в легковой машине - 54-летнюю и 24-летнюю женщин.

Водитель автобуса был трезв, у него действующие водительские права.

"У нас есть информация, что ДТП могли видеть проезжающие мимо водители, которые сообщили о случившемся в Центр тревоги, - говорит пресс-секретарь полиции. - Просим очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП связаться с Центром тревоги по телефону 112 или позвонить нам на номер 5329 2883".

Идаская префектура ищет очевидцев.

ФОТО: Politsei

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