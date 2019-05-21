Фото: в Рапламаа продается квартира, которую можно купить вместо дачи

Реновированная и оригинально оформленная трехкомнатная квартира площадью 60,2 м2 готова принять новых хозяев. Находящаяся на свежем воздухе, среди тишины и зелени квартира идеально подходит для летнего семейного отдыха на лоне природы.

ФОТО: KV.EE

Квартира с отдельным входом находится на первом этаже двухэтажного дома. Ее милые уютные интерьеры буквально дышат ностальгией, напоминая о каникулах, проведенных у бабушки в деревне.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, гардеробной, душевой с туалетом, спальни и детской. Отапливается квартира при помощи воздушно-теплового насоса, камина и отдельно стоящей котельной.

ФОТО: KV.EE