Вт, 21.05.2019
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  • Фото: в Рапламаа продается квартира, которую можно купить вместо дачи

Фото: в Рапламаа продается квартира, которую можно купить вместо дачи

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ФОТО: KV.EE

Новых хозяев ждут деревенский уют и современные удобства, пишет портал Kodustiil. 

Реновированная и оригинально оформленная трехкомнатная квартира площадью 60,2 м2 готова принять новых хозяев. Находящаяся на свежем воздухе, среди тишины и зелени квартира идеально подходит для летнего семейного отдыха на лоне природы. 

ФОТО: KV.EE

Квартира с отдельным входом находится на первом этаже двухэтажного дома. Ее милые уютные интерьеры буквально дышат ностальгией, напоминая о каникулах, проведенных у бабушки в деревне. 

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, гардеробной, душевой с туалетом, спальни и детской. Отапливается квартира при помощи воздушно-теплового насоса, камина и отдельно стоящей котельной. 

ФОТО: KV.EE

Подробности об этом симпатичном объекте недвижимости находятся ЗДЕСЬ

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