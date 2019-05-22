Два билета на одно место: летевшего из Эстонии пассажира ждал неприятный сюрприз

Пеэтер (настоящее имя редакции известно) купил четыре билета в Барселону. Самолет вылетал из Таллинна с пересадкой в Риге.

Еще за какое-то время до вылета выяснилось, что двое из четверых, собравшихся лететь, не смогут попасть на рейс, поскольку билеты изначально были приобретены на других людей. «Мы звонили в службу поддержки клиентов airBaltic, поскольку были куплены такие билеты, на которых можно менять имена. Попросили это сделать, но нам ответили, что все места в самолете распроданы и менять имена нельзя», - описал ситуацию Пеэтер.

Поскольку билеты уже были оплачены, Пеэтер решил зарегистрировать всех четырех пассажиров, и на его электронную почту пришли все четыре билета. «Мы подумали - о, как круто, рядом с нами будут свободные места, они ведь уже оплачены. Но, к нашему удивлению, в аэропорту Риги к нам подсадили людей, которым airBaltic еще раз продал наши билеты: чтобы в самолете пропадали свободные места».

Когда Пеэтер поинтересовался у стюардессы, в чем дело, ответа он не получил. Прибыв в Барселону, он позвонил в службу поддержки клиентов. «Я был возмущен и спросил, как они могут продавать места еще раз, если у меня билеты на четырех человек. На вопрос о том, что было бы, если бы они присоединились к нам в Риге, ответа не последовало».

Пеэтер поинтересовался, может ли авиакомпания что-то ему компенсировать, так как предстоял еще и обратный рейс. «Мы хотели не денег, а, например, еду на борту или повышение категории билетов до более высокого класса, что для авиакомпании не было бы значительной потерей. Нас попросили перезвонить на следующий день».

Общение происходило в пятницу, а при этом на выходных представительство airBaltic в Эстонии не работает. «Не оставалось ничего иного, как перезвонить в понедельник, в день вылета, - сказал Пеэтер. – Тогда мне было сказано, что о таких вещах необходимо сообщать за 24 часа до рейса».

По словам пресс-секретаря эстонского представительства airBaltic, в самолетах может возникнуть ситуация, когда авиакомпания продает на один полет билетов немного больше, чем реальное количество мест. «Это обычная практика, которая называется овербукингом. Если посмотреть на статистику airBaltic, то на наши полеты не успевает примерно четыре процента пассажиров. В том случае, если бы такая практика не была разрешена, до 15 процентов мест в самолетах оставались бы пустыми, и это, несомненно, повлияло бы на стоимость авиабилетов.

По словам Пийльманн, практика овербукинга позволяет авиакомпаниям предлагать клиентам билеты по более низкой цене. Овербукинг всегда проводится на основании анализа, цель которого определить конкретные полеты, места назначения и дни недели, когда люди с наибольшей вероятностью не явятся на рейс», - сказала она, подчеркнув, что к овербукингу прибегают не на всех рейсах, а только на некоторых.

В данном случае, если бы все пассажиры явились на рейс и возникла нехватка мест, airBaltic, по словам Пийльманн, предложил бы пассажирам возможность добраться до пункта назначения более поздним полетом и денежную компенсацию.