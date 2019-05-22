Галерея: в Таллинне открыли обновленную арку Певческого поля

Завершился ремонт арки Таллиннского певческого поля, в ходе которого были заменены деревянная обшивка и жестяное покрытие крыши, а также приведены в порядок фасады. Торжественное открытие обновленного сооружения состоялось сегодня в 18:00, передает Раэпресс.
Выступил хоры под руководством Хели Юргенсон, Рауля Тальмари и Хирво Сурва, будут исполнены песни Kuulajale, Ta lendab mesipuu poole и Tuljak.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что с завершением ремонта арки подошла к концу реконструкция всего центрального комплекса: арки, радиовышки и маяка. «Реконструкция была необходима, как с точки зрения безопасности, так и для подготовки к предстоящему юбилейному Певческому празднику. В этом году исполняется 150 лет со времени проведения первого Певческого праздника, прошедшего в 1869 году. Помня об этом важном событии, в последние годы мы инвестировали в этот комплекс, чтобы достойно принять участников праздника. Якоб Хурт 150 лет назад сказал – раз мы не можем быть великими числом, мы можем стать великими духом – юбилейный певческий праздник соберет самое большое за всю историю число певцов, благодаря им все мы сможем возвыситься духом», – отметил Белобровцев.
Стоимость строительных работ составила 995 000 евро, сумма была выделена совместно городом Таллинном и Министерством культуры.
К юбилейному празднику обновлено также асфальтовое покрытие площадки перед эстрадой, приведены в порядок системы отвода ливневых вод и желоба для кабеля. На данный момент масштабные работы завершены, стоимость строительства площадки составила 291 000 евро.
В 2017 году после капитального ремонта открылась радиовышка, а в 2010 году завершился основательный ремонт маяка.