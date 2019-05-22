Галерея: в Таллинне открыли обновленную арку Певческого поля

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что с завершением ремонта арки подошла к концу реконструкция всего центрального комплекса: арки, радиовышки и маяка. «Реконструкция была необходима, как с точки зрения безопасности, так и для подготовки к предстоящему юбилейному Певческому празднику. В этом году исполняется 150 лет со времени проведения первого Певческого праздника, прошедшего в 1869 году. Помня об этом важном событии, в последние годы мы инвестировали в этот комплекс, чтобы достойно принять участников праздника. Якоб Хурт 150 лет назад сказал – раз мы не можем быть великими числом, мы можем стать великими духом – юбилейный певческий праздник соберет самое большое за всю историю число певцов, благодаря им все мы сможем возвыситься духом», – отметил Белобровцев.