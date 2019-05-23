Фото: прелестная квартира в романтической мансарде под ныммескими соснами

Дом на четыре квартиры постройки 1935 года стоит на участке площадью 2168 м2, который находится в совместном использовании жильцов дома, и к каждой квартире относится своя личная садовая зона. Площадь садовой зоны продающейся квартиры вместе с парковочным местом составляет примерно 250 м2.

ФОТО: KV.EE

Квартира расположена на втором этаже и полностью реновирована в 2007 году, в результате чего используемая площадь выросла до 49 кв. метров. Изменили планировку, обновили электропроводку и трубы. Восстановлены старые дощатые полы, в ванной комнате установили окно с витражами, построили новую печь, которая отапливает все три комнаты, облицевав ее старыми глазурованными изразцами.

ФОТО: KV.EE

Солнечная светлая квартира состоит из большой спальни со встроенным гардеробом, гостиной, маленькой спальни, кухни, прихожей и ванной. Из всех окон открывается красивый вид на сад.

ФОТО: KV.EE