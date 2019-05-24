Раймонд Кальюлайд: поражение со счетом 5:2 может означать конец правительства Юри Ратаса

По словам Кальюлайда, нынешние выборы станут выборами протеста против вхождения в правительство праворадикальный партии EKRE.

«Если партии, входящие в правящую коалицию, с треском провалятся на выборах, это может привести к быстрому развалу правительства. Невооруженным глазом видно, что согласия в этом правительстве нет. С самых первых недель работы продолжаются споры, постоянно кто-то кого-то опровергает. На вчерашней пресс-конференции правительства было заметно, что премьер Ратас и министр финансов Хельме чувствуют взаимный дискомфорт, сидя за одним столом. Видимо, приходит понимание того, что нормальное сотрудничество возможно лишь с нормальными людьми», - сказал Кальюлайд.

По его словам, в последнее время все чаще можно слышать, о том, что многие политики-центристы жалеют о решении пригласить EKRE в правительство. Говорят, что уже обсуждалась возможность быстрого прекращения этого кошмара.

«По моей оценке, с большой долей вероятности эти слухи соответствуют действительности - все в партии видят, что председатель с заместителями и приближенными вцепились в свои кресла, и все понимают, какую высокую цену придется заплатить партии и стране за такую беспринципность. Если избиратели выразят правящим партиям на этих выборах недоверие, то на председателя Центристской партии будет оказываться сильное давление с целью добиться быстрого развода с EKRE. Как видно в видеоклипе, распространенном движением «Эстония для всех», уличные громилы, приглашенные за общий стол, не начинают себя вести, как нормальные люди, а наоборот - наглеют и устраивают дебош», - сказал Кальюлайд.

Проблемой, по мнению Кальюлайда, может стать лишь отсутствие в Центристской партии консенсуса в отношении альтернативы нынешнему союзу с EKRE.