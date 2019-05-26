Избиратель из Тарту: голосовал за EKRE, нам нужны изменения и в Европарламенте!

Председатель расположенной в Tartu Kaubamaja избирательной комиссии Эне Куускмяэ сказала, что большого наплыва пока нет, но в течение первого часа участок ни на секунду не оставался пустым. «И во время предварительного голосования было довольно много людей», - добавила она.

На избирательном участке Tartu Kaubamaja проголосовали около 6500 человек. В 10:00 туда пришел Алар Мяртсон, который не стал скрывать, за кого голосовал. «Я отдал предпочтение Хенну Пыллуаасу», - сказал мужчина. Он добавил, что в марте на парламентских выборах он также голосовал за кандидата от EKRE.