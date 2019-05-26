Избиратель из Тарту: голосовал за EKRE, нам нужны изменения и в Европарламенте!

Сегодня, 25 мая, в 9:00 в Эстонии начались выборы в Европарламент. Спустя час после открытия избирательных участков в Tartu Kaubamaja пришли голосовать десятки людей, пишет Tartu Postimees.
Председатель расположенной в Tartu Kaubamaja избирательной комиссии Эне Куускмяэ сказала, что большого наплыва пока нет, но в течение первого часа участок ни на секунду не оставался пустым. «И во время предварительного голосования было довольно много людей», - добавила она.
На избирательном участке Tartu Kaubamaja проголосовали около 6500 человек. В 10:00 туда пришел Алар Мяртсон, который не стал скрывать, за кого голосовал. «Я отдал предпочтение Хенну Пыллуаасу», - сказал мужчина. Он добавил, что в марте на парламентских выборах он также голосовал за кандидата от EKRE.
«Наше правительство поменялось, и теперь это должно произойти и в Европарламенте», - объяснил Мяртсон. По его мнению, превосходство евродепутатов от Партии реформ слишком затянулось. «Все мои друзья тоже так думают», - заключил избиратель.