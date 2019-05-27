Желание восстановить старый хутор подтолкнуло 43-летнего жителя Эстонии снова сесть за школьную парту

Ранее Яанус учился в училище сельского хозяйства Вана-Антсла, которое окончил в 1995 году. После армии он несколько лет работал трактористом. «Вскоре я понял, что работа тракториста не совсем то, чем я хотел бы заниматься», - объясняет Яанус, почему он получил водительские права категории Е и стал работать водителем.

Также, как и многие водители, Яанус колесил по дорогам Европы, но понял, что долго так жить он не хочет. Если появляется желание изменить что-то в жизни, то нужно пойти учиться, и Яанус всегда поступал так. Например, он работал водителем автобуса, открыл свою фирму, выполнял работы по электрике. С последнего поступления на учебу прошел год.

«Прошлым летом был план установить на хуторе воздушно-тепловой насос. Стал узнавать о насосах и их установке, и понял, что хочу сам пойти учиться по этой специальности», - рассказывает Яанус, как он снова оказался на школьной скамье. У консультанта Кассы по безработице он узнал, что может получать пособие за участие в уровневом обучении, так он и оказался в Таллиннском центре профессионального обучения, куда поступил учиться на механика систем вентиляции и кондиционирования.

Касса по безработице поддерживает обучение по тем профессиям и специальностям, на которые в будущем будет больший спрос, и на которые уже сейчас наблюдается нехватка работников подходящей квалификации. В этом году можно выбрать из более чем 100 учебных программ в 35 учебных заведениях, учиться можно как на эстонском, так и на русском языке.

Яанус признается, что первый год учебы не был легким. «Семья меня поддерживала, потому что все-таки за учебу приходится платить – чаще всего время забирается именно у семьи. Вначале было очень непривычно. Я ничего не знал об этой специальности, но в училище было интересно учиться, я хорошо ладил с преподавателями и однокурсниками. У нас учится много людей, которые уже работают по этой специальности, так и те, которые когда-то учились и работают по другой специальности и хотят изменить свою жизнь», - говорит он.