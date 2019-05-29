«Главное, чтобы человек работал с душой»: Ратас встал на защиту министра Кинго

«Она, безусловно, не первый и не последний министр, у кого может быть уровень английского языка не такой, какой мы ожидаем, но это не значит, что она не выполняет свою работу с о всей отдачей», - говорит Ратас.

Во время двухчасового инфо-часа депутат Рийгикогу, социал-демократ Хельо Пикхоф узнала у премьер-министра, что он думает насчет планов Керт Кинго во время выполнения своих должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но а если ехать будет необходимо, говорить только на эстонском языке. «Пожалуйста, объясните, она понимает, на какую должность заступила, она понимает, что должность министра сопровождается определенными обязанностями», - отметила Пикхоф.

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что Кинго полностью понимает сферу своей ответственности и важность оказания помощи эстонским предпринимателям во внешней торговле.

«Я не знаю, почему так легко навешивают ярлыки, что министр не хочет напрягаться ради эстонской внешней торговли и в области инфотехнологий», - сказал Ратас. Он уточнил, что у каждого из нас есть недостатки.

«В Европе и в мире есть много политиков, которые общаются на родном языке, делают это через переводчиков, также и мои коллеги. Но я не говорю, что знание языка не важно, конечно, это полезно. Но главное, чтобы человек выпонял свою работу с душой и полной отдачей», - рассуждает Ратас.