Зеленский надеется вернуть украинские территории с помощью санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется на продолжение санкций против России до тех пор, пока все украинские территории не будут возвращены. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами Министерств иностранных дел Швеции и Польши Маргот Валльстрем и Яцеком Чапутовичем, пишет «Интерфакс-Украина».
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский, поблагодарив участников встречи за поддержку Киева в защите суверенитета и вопросе освобождения арестованных украинских моряков.
Он добавил, что вторым фронтом для Украины является борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. Кроме того, по словам президента, Киеву критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и движение на сближение с Европейским Союзом и НАТО.