Зеленский надеется вернуть украинские территории с помощью санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется на продолжение санкций против России до тех пор, пока все украинские территории не будут возвращены. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами Министерств иностранных дел Швеции и Польши Маргот Валльстрем и Яцеком Чапутовичем, пишет «Интерфакс-Украина».