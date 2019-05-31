Пт, 31.05.2019
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Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцами

Huawei. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jason Lee / Reuters

Ситуация вокруг Huawei и США становится все более более сложной. По сообщению издания Financial Times, руководство Huawei потребовало от китайских сотрудников прекратить технические встречи с их американскими партнерами.

Также компания выслала в США американцев, которые были заняты в исследованиях и разработках в штаб-квартире компании в Шэньчжэне, пишет ferra.ru.

Журналисты получили сведения от одного из топ-менеджеров компании. Такой шаг предпринят в ответ на жесткие санкции, введенные американцами в отношении Huawei.

Как отметило Financial Times, компания также контролирует работников в штаб-квартире, у которых имеются зарубежные посетители. Подобные беседы не могут затрагивать темы, связанные с технологиями.

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