Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцами

Также компания выслала в США американцев, которые были заняты в исследованиях и разработках в штаб-квартире компании в Шэньчжэне, пишет ferra.ru.

Журналисты получили сведения от одного из топ-менеджеров компании. Такой шаг предпринят в ответ на жесткие санкции, введенные американцами в отношении Huawei.