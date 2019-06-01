Фотоновость: перед Художественной академией появилась «могила»

«Покойся с миром», - гласит надпись на на табличке.

В начале недели правительство решило оставить финансирование науки на нынешнем уровне и отложить его увеличение до 1% от ВВП

Только в декабре обещание увеличить финансирование науки до 1% от ВВП подписали все эстонские партии кроме EKRE, которая заявила тогда, что это не слишком амбициозная цель и финансирование следовало бы увеличить на 2%. «Думаю, эта хорошая весть и подпись гарантируют, что, если слово дано, слово надо держать», - сказала тогда ERR премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас.

Теперь, когда новое правительство достигло первых результатов в обсуждении стратегии госбюджета, стало ясно, что в ближайшие четыре года дополнительного финансирования ждать не стоит и оно останется на нынешнем уровне, т.е. 0,71% от ВВП.

«Это достойно сожаления и неожиданно, и это ставит финансы университетов в очень сложное положение. Финансирование высшего образование не увеличивалось уже пять лет – по сути, мы должны сегодня делать качественную работу за те же деньги, что и пять лет назад», - прокомментировал ректор Таллиннского университета Тийт Ланд, признав, что новость вызвала у него разочарование. Он добавил, что теперь все должны смотреть, что делать дальше, и назвал два возможных варианта: уменьшить деятельность или снова ввести платное высшее образование.

О возможности восстановления платного высшего образования говорил и ректор Университета естественных наук Майт Клаасен, который также признался, что решение правительства вызвало у него ощущение, что его обманули.

Ректор Художественной академии Март Кальм сказал, что новость действительно заслуживает сожаления и может подвергнуть угрозе эстоноязычное образование. «Надо увеличивать не только финансирование науки, но и всего высшего образования. Не знаю, насколько вырастет зарплата учителей, но, если не вырастет совсем, мы должны будем созвать кризисное совещание и обсудить, какие англоязычные учебные программы мы могли бы открыть, чтобы попросить хоть немного денег. Государственного финансирования ведь не хватает и совершенно удручающе, если нам приходится платить преподавателям вузов такую же зарплату, что учителям средней школы. Мне от всего сердца жаль, что так мы будем вынуждены уменьшить долю эстоноязычного образования, но государственная политика в области образования подтолкнула нас к этому», - сказал Кальм.