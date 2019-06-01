Сенат США подготовил санкции против укладчиков "Северного потока-2"

Сенаторы США подготовили законопроект, призванный еще более затруднить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Согласно документу, разработанному республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, санкции предлагается ввести против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода. Законопроект опубликован 1 июня в базе Конгресса США.
Как уточняет издание, ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, пишет DW.com. Непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы.
Эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас в интервью Foreign Policy отметила, что это одна из немногих областей, где, по сути, "Газпрому" не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов.
Санкции против "Северного потока-2" - по иранскому образцу
Высокопоставленный республиканец, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию указал, что санкционный законопроект смоделирован на основе предыдущих санкций США, которые были направлены против экспорта иранской нефти.
Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока-2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.
Эксперт: Новые санкции США не сорвут проект
Старший научный исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью, однако, полагает, что подготовленные сенаторами санкции, несомненно, затруднят строительство "Северного-потока - 2", но едва ли полностью остановят его.
"Россияне очень отчетливо дали понять, что они будут продолжать проект, несмотря ни на что. Россия разработает собственные технологии в данной сфере, это лишь вопрос времени", - сказал Нефью, который ранее был главным заместителем координатора Госдепартамента США по санкционной политике.