Сенат США подготовил санкции против укладчиков "Северного потока-2"

Как уточняет издание, ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, пишет DW.com. Непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы.

Эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас в интервью Foreign Policy отметила, что это одна из немногих областей, где, по сути, "Газпрому" не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов.

Санкции против "Северного потока-2" - по иранскому образцу

Высокопоставленный республиканец, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию указал, что санкционный законопроект смоделирован на основе предыдущих санкций США, которые были направлены против экспорта иранской нефти.

Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока-2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.

Эксперт: Новые санкции США не сорвут проект

Старший научный исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью, однако, полагает, что подготовленные сенаторами санкции, несомненно, затруднят строительство "Северного-потока - 2", но едва ли полностью остановят его.