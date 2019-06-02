Выкрутил пальцы и затолкал в машину: мужчина, напавший на женщину, остался на свободе

Пярнуский уездный суд приговорил 63-летнего Юри к условному тюремному заключению и назначил ему контроль за поведением, поскольку в июле прошлого года он посреди дня в Пярну на улице Харидузе пытался вырвать сумочку у жертвы, выкрутил ей пальцы и затолкал на заднее сиденье автомобиля.
Согласно обвинению, Юри 6 июля прошлого года около 16 часов на улице Харидузе напал со спины на свою жертву и схватил надетую через плечо сумочку, в которой было 30 евро, личные документы и банковская карта. Он стал тянуть на себя сумку, одновременно пытаясь посмотреть, что внутри, и неоднократно требовал у жертвы деньги. Юри удалось оторвать одну руку жертвы от сумки, выкрутив ей три пальца. После этого Юри толкнул жертвы на заднее сиденье автомобиля и закрыл дверь, но пострадавшей удалось сбежать.
Суд решил приговорить ранее наказанного в феврале прошлого года за вождение в пьяном виде Юри к новому условному наказанию — к двум годам и трем месяцам тюрьмы, которые не будут приведены в исполнение, если он в течение двух с половиной лет не совершит новое преступление и будет выполнять правила контроля за поведение.
У Юри есть право обжаловать решение суда в течение следующей недели.