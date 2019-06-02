Вс, 2.06.2019
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  • Выкрутил пальцы и затолкал в машину: мужчина, напавший на женщину, остался на свободе

Выкрутил пальцы и затолкал в машину: мужчина, напавший на женщину, остался на свободе

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Преступник. Снимок иллюстративный.

ФОТО: anan kaewkhammul/PhanterMedia/Scanpix

Пярнуский уездный суд приговорил 63-летнего Юри к условному тюремному заключению и назначил ему контроль за поведением, поскольку в июле прошлого года он посреди дня в Пярну на улице Харидузе пытался вырвать сумочку у жертвы, выкрутил ей пальцы и затолкал на заднее сиденье автомобиля.

Согласно обвинению, Юри 6 июля прошлого года около 16 часов на улице Харидузе напал со спины на свою жертву и схватил надетую через плечо сумочку, в которой было 30 евро, личные документы и банковская карта. Он стал тянуть на себя сумку, одновременно пытаясь посмотреть, что внутри, и неоднократно требовал у жертвы деньги. Юри удалось оторвать одну руку жертвы от сумки, выкрутив ей три пальца. После этого Юри толкнул жертвы на заднее сиденье автомобиля и закрыл дверь, но пострадавшей удалось сбежать.

Суд решил приговорить ранее наказанного в феврале прошлого года за вождение в пьяном виде Юри к новому условному наказанию — к двум годам и трем месяцам тюрьмы, которые не будут приведены в исполнение, если он в течение двух с половиной лет не совершит новое преступление и будет выполнять правила контроля за поведение.

У Юри есть право обжаловать решение суда в течение следующей недели.

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