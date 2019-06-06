Много или мало? В тюрьмах Эстонии содержится менее 2500 человек

Число заключенных по-прежнему стабильно – менее 2500 человек по всей Эстонии. К 3 июня этого года в тюрьмах и арестных домах содержаться 2492 заключенных.
Во второй половине мая число заключенных в эстонских тюрьмах впервые снизилось до 2500 человек. Всего 1993 признанных виновными и 499 задержанных. В открытой тюрьме содержатся 155 человек, а под уголовным надзором, то есть вне тюрьм, пребывает 4191 человек.
Напомним, что с 20 мая около 25 заключенных Вируской тюрьмы отказываются от горячего питания. Заключенные объясняют отказ тем, что их не устраивает раздающий еду заключенный. Отказывающиеся от тюремной пищи заключенные могут покупать еду в тюремном магазине.