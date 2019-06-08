Капитана сборной Польши, назвавшего народ Ирана дерьмом, дисквалифицировали на шесть матчей

"Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, они - это просто дерьмо. Они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится с ними играть, но для меня их не существует", - заявил спортсмен в эфире программы "Prawda Siatki".