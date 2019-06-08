Сб, 8.06.2019
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  • Капитана сборной Польши, назвавшего народ Ирана дерьмом, дисквалифицировали на шесть матчей

Капитана сборной Польши, назвавшего народ Ирана дерьмом, дисквалифицировали на шесть матчей

Михал Кубяк (слева).

ФОТО: CYFRASPORT / imago images / Newspix

Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк получил дисквалификацию на шесть игр за оскорбительные высказывания об иранских спортсменах.

"Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, они - это просто дерьмо. Они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится с ними играть, но для меня их не существует", - заявил спортсмен в эфире программы "Prawda Siatki".

Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза признал игрока виновным в дисциплинарном нарушении - теперь он не поможет национальной команде в ближайших шести матчах.

Кубяк, выступающий за китайский "Бэйцзин Байк Моторс" на клубном уровне, при этом отметил, что его слова относились только к волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам - к иранцам, с которыми он сталкивался лично, отмечает Eurosport.

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