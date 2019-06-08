Капитана сборной Польши, назвавшего народ Ирана дерьмом, дисквалифицировали на шесть матчей

Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк получил дисквалификацию на шесть игр за оскорбительные высказывания об иранских спортсменах.
"Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, они - это просто дерьмо. Они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится с ними играть, но для меня их не существует", - заявил спортсмен в эфире программы "Prawda Siatki".
Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза признал игрока виновным в дисциплинарном нарушении - теперь он не поможет национальной команде в ближайших шести матчах.
Кубяк, выступающий за китайский "Бэйцзин Байк Моторс" на клубном уровне, при этом отметил, что его слова относились только к волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам - к иранцам, с которыми он сталкивался лично, отмечает Eurosport.