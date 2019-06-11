Испанский теннисист сошел с ума и чуть не разнес ракеткой корт

Испанский теннисист Марио Вилелье-Мартинес во время матча на турнире серии "Челленджер" в Казахстане эмоционально отреагировал на проигранное очко.
23-летний испанец проиграл Томиславу Бркичу, упустив преимущество в сет и брейк в третьей партии. После поражения Мартинес не смог сдерживать эмоции: он начал неистово бить ракеткой по корту, поднимая клубы пыли. В итоге, испанец выкинул разбитую ракетку за пределы корта.
Встреча завершилась победой Бркича со счетом 1:6, 6:2, 7:5.
Vilella Martinez 🙈(info - @hotdog6969 ) (🎥@ATPChallenger ) pic.twitter.com/ebbpYYr09G— doublefault28 (@doublefault28) June 10, 2019