В Берлине из-за авиабомбы времен войны были эвакуированы три тысячи человек

В центре восточной части Берлина в ночь на субботу, 15 июня, обезврежена стокилограммовая американская авиабомба времен Второй мировой войны, сообщает сайт DW. Взрыватель бомбы был успешно подорван, сообщила берлинская полиция в своем микроблоге в Twitter в 01.45 утра по местному времени. В сообщении также говорилось, что уличные заграждения, установленные вокруг площади Александерплац, демонтируются, люди могут возвращаться в свои дома.

Ранее из опасного района было эвакуировано около трех тысяч человек. Эвакуации подверглись жители близлежащих домов, дома для престарелых, посетители и персонал магазинов и телебашни. Движение общественного транспорта, в том числе, железнодорожного, в районе операции было приостановлено. В нейтрализации авиабомбы были задействованы сотни полицейских и спасателей. Эвакуация была завершена лишь к полуночи.