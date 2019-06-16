В Индии из-за аномальной жары погибли свыше тридцати человек

В северной и центральной Индии зафиксировали самую продолжительную жару в истории. Температура уже месяц не опускалась ниже 40 градусов по Цельсию. По официальным данным, погибли 36 человек, но на самом деле число жертв может быть гораздо больше. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на CNN.
Чрезвычайно знойная погода наблюдается в Индии на протяжении последних 30 дней - это один из самых продолжительных периодов жары в стране в новейшей истории, сообщила пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (NDMA) Аншу Прия.
Наиболее жаркая и сухая погода отмечается в основном в северной и центральной частях страны, хотя на севере Индии в июне обычно наступает сезон дождей. 10 июня в Нью-Дели температура достигла 48 градусов - это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в этом городе в июне. В городе Чуру 1 июня столбик термометра поднялся выше отметки 50 градусов.