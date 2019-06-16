В Индии из-за аномальной жары погибли свыше тридцати человек

В северной и центральной Индии зафиксировали самую продолжительную жару в истории. Температура уже месяц не опускалась ниже 40 градусов по Цельсию. По официальным данным, погибли 36 человек, но на самом деле число жертв может быть гораздо больше. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на CNN.