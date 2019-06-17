Мошенничество по-эстонски: неожиданный приз принес женщине крупные неприятности

20-летняя жительница Ляэне-Вирумаа получила сообщение в социальной сети «В контакте» от мужчины, который написал девушке, что она выиграла мобильный телефон iPhone. «Сообщивший о призе мужчина написал, что женщине надо оплатить почтовые расходы, чтобы получить выигрыш. В итоге под разными предлогами выманивая денежные переводы, а также получив личные и банковские данные жертвы, мошеннику удалось заполучить более 4430 евро», – рассказала веб-констебль Яна Фролова.

Во втором случае в полицию обратилась 20-летняя жительница Нарвы, которая хотела купить компьютер, увидев объявление о продаже на одном из популярных местных сайтов купли-продажи. Покупательница перевела 350 евро, но она не получила ни компьютера, ни свои деньги обратно.

«Это давно знакомые методы мошенничеств и их объединяет то, что жертвы на самом деле не знают, с кем они общаются в интернете и можно ли доверять этим людям. Зачастую создается иллюзия, что жертвы могут получить что-то бесплатно или недорого», – пояснила Фролова.

Веб-констебль напоминает, что любой победитель конкурса или розыгрыша получает свой приз бесплатно, а оплату почтовых расходов берет на себя фирма или лицо, проводящее розыгрыш.

«Не верьте предложениям, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Следует убедиться, участвовали ли вы в данном розыгрыше. Интернет-пользователи бывают невнимательными, листая новости, неосознанно ставят like на мелькающие предложения и объявления. Мошенники пользуются доверчивостью и невнимательностью людей, отправляя им липовые извещения о счастливом победителе. Будьте внимательны, проверяйте информацию о розыгрыше», – советует веб-констебль.

«Учтите, что никакие серьезные финансовые институты не запрашивают у своих клиентов деликатные данные, например пин-коды или пароли к банковским счета, по э-почте. Ни в коем случае нельзя никому высылать фотографии своей кредитной карты, особенно, если просят сфотографировать обе стороны карты. Получив подозрительное послание, вы можете его проверить в организации, от имени которой оно якобы поступило, правда ли это», – говорит Яна Фролова.