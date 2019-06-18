Урмас Рейнсалу призвал продлить срок действия санкций в отношении России

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что, по оценке Рейнсалу, недавнее решение властей России предоставлять жителям Украины в упрощенном порядке российское гражданство свидетельствует о том, что Россия и не собирается выполнять Минские соглашения. Как считает глава МИД Эстонии, Европейский Союз должен быть готов реагировать на подобные провокации быстро, энергично и однозначно.

По мнению Рейнсалу, единая и солидарная политика ЕС в отношениях с Россией не должна дробиться, а с сигналами от европейского сообщества в адрес России следует быть осторожными. В качестве примера министр напомнил о действиях комитета министров Совета Европы, большая часть членов которого представляет страны и ЕС. «Недавнее решение министров иностранных дел стран Совета Европы поддержать восстановление права голоса России в ПАСЕ стало достойным сожаления сигналом», - подчеркнул Рейнсалу.