Пограничники обнаружили в Тартуском уезде двух гастарбайтеров-нелегалов с Украины

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба ведомства, уточнив, что в понедельник чиновники пограничной службы провели проверку нескольких предприятий уезда с целью выяснить, нет ли среди работников нелегалов.

Контрольный рейд коснулся одного юридического и 15 физических лиц, проверка выявила двоих граждан Украины, чья кратковременная рабочая командировка в Эстонию не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.