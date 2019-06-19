Трамп вступил в новую избирательную гонку

"Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость", - заявил глава государства в ходе выступления перед 20 тысячами своих сторонников в Орландо в штате Флорида во вторник, 18 июня.

"Мы нарушаем самое святое правило в политике Вашингтона - мы выполняем свои обещания, данные американскому народу", - подчеркнул Трамп.

Помимо Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, пишет DW.com. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии США более 20 политиков объявили об участии в президентской гонке. В их числе - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.