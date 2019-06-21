Предварительные данные: стрелявший подошел к таксистам и открыл по ним огонь

По данным прокуратуры, предварительные сведения о происшествии указывают на то, что между таксистами и стрелявшим не было конфликта. Это означает, что вооруженный преступник просто подошел к таксистам и нажал на спусковой крючок. Полиция выясняет возможные мотивы действий стрелявшего, сообщили BNS в прокуратуре.

В Таллинне продолжается крупномасштабная полицейская операция по поимке человека, который около трех часов ночи в пятницу открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви.

Об этом BNS сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Янек Лааневяли, по словам которого раненых таксистов доставили в больницу. Один из них, 32-летний мужчина, скончался от полученных ранений. Второй находится в крайне тяжелом состоянии.

Лааневяли сказал, что сейчас улица Теллискиви для движения закрыта.

«К проведению полицейской операции привлечены значительные силы, которые работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства несчастья. Большое количество сотрудников полиции обследует окрестности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее задержать стрелявшего», - сказал оперативный дежурный.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас, возбуждено уголовное расследование по делу о попытке покушения на убийство.

«Как только подозреваемый будет задержан, прокуратура подаст ходатайство о взятии его под стражу», - сообщила Пяртлас.