Видео: разъяренный пассажир нокаутировал сотрудницу досмотра в аэропорту

На коротком видео, опубликованном представителями аэропорта, заметно, как разъяренный мужчина несется к пункту досмотра, сбивает пассажиров и нокаутирует одну из сотрудниц. После этого он бросается на других работников и пытается прорваться через них в терминал, но они хватают дебошира и валят его на пол, передает Lenta.ru.