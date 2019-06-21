Видео: разъяренный пассажир нокаутировал сотрудницу досмотра в аэропорту

Пассажир побил сотрудников международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США, сообщает ABC News.
На коротком видео, опубликованном представителями аэропорта, заметно, как разъяренный мужчина несется к пункту досмотра, сбивает пассажиров и нокаутирует одну из сотрудниц. После этого он бросается на других работников и пытается прорваться через них в терминал, но они хватают дебошира и валят его на пол, передает Lenta.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нарушителя. Им оказался 19-летний Тайрис Гарнер. Теперь ему грозит тюремный срок за сопротивление аресту и за незаконное пересечение границы. Его мотивы пока неизвестны.